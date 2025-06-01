Kocaelili İbrahim Dede, 96 yıllık hayat dersi verdi

İHA

İzmit’in Akmeşe Mahallesi’nde yaşayan 96 yaşındaki İbrahim Özkan, uzun ve sağlıklı yaşamını sigaradan uzak bir hayata, üretkenliğe ve insanlarla kurduğu huzurlu ilişkilere bağlıyor.

Beş çocuk babası Özkan, gençlik yıllarından bu yana çalışmayı hiç bırakmamış, ömrü boyunca kavgalardan uzak durmuş ve yaşamını sadelikle örmüş biri. Onu tanıyanlar, hem duruşuna hem de hayat felsefesine hayran kalıyor.

İbrahim Özkan, 30 yaşına kadar farklı işlerde çalıştıktan sonra Akmeşe’deki okulda aşçı olarak görev yapmaya başlamış. 60 yaşında emekli olan Özkan, emeklilik sonrası da boş durmamış:

"Hanımla birlikte bağ, bahçeyle ilgilendik. O vefat ettikten sonra da kızım bana göz kulak olmaya başladı"

"HİÇ SİGARA İÇMEDİM, ÇALIŞARAK SAĞLIĞIMI KORUDUM"

Özkan’ın sağlıklı yaşam reçetesi oldukça net: sigara içmemek ve çalışmak.

Hayatımda hiç sigara ağzıma almadım. Sağlığımı çalışarak korudum, yatsaydım bu kadar sağlıklı kalamazdım. Gündüzleri uyumazdım, sabah altıda kalkar işe giderdim. Akşam da yatsı namazından sonra yatardım. Çalışan adam dinç olur.

"YATMAYI SEVMEZDİM, ÇALIŞTIKÇA CANLANIRDIM"

Gençlere de çalışmayı öğütleyen Özkan, tembelliğin hastalığı getirdiğini söylüyor:

Çalışmayan vücut tembelleşir, direnci düşer. Doktor bana bir gün ‘Çalışan adam hap yutmaz’ demişti. Haklıydı. Ben hep çalıştım, iş yapmaya da meraklıydım. Yatmak bana göre değildi, iş yaptıkça kendimi canlı hissederdim.

"ONUNLA HİÇ TARTIŞMADIK"

2014 yılında, 80 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden eşi Sabriye’yi hiç unutmayan Özkan, ona duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getiriyor:

Eşimi hâlâ rüyamda görüyorum. Hiç unutamadım. Hayatımız boyunca tartışmadık, birbirimize yüksek sesle bile konuşmadık. Ona iş yaptırmazdım, ‘Sen otur, ben yaparım’ derdim. Bahçede hep ben çalışırdım. O gitti, ben kaldım.

"BU DÜNYA GELİP GEÇİCİ, İYİ GEÇİNMEK LAZIM"

İbrahim Özkan, 96 yıl boyunca kimseyle kavga etmediğini vurgulayarak hayatın geçiciliğine dikkat çekiyor: