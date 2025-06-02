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AA & Ensonhaber

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tabela ve reklam sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Demirok’un klasik otomobil tutkusu, çocukluk yıllarında bir hayalle başladı.

Küçük yaşlarda biriktirdiği harçlıklarla model arabalar almaya başlayan Demirok, zamanla bu ilgisini koleksiyon tutkusuna dönüştürdü. Özellikle Amerikan yapımı klasik araçlara gönül veren Demirok, yıllar içinde edindiği modellerle dikkat çekici bir koleksiyona imza attı.

25 YILDA 259 PARÇA BİRİKTİRDİ

Bugün 25 yılı aşkın süredir tutkuyla bir araya getirdiği 259 model aracı, iş yerindeki ofisinde sergileyen Demirok, koleksiyonuna her ay düzenli bir bütçe ayırıyor. Tüm araçları camekanlı vitrinlerde, özel bir düzen içinde sergileyen Demirok’un her bir modeli özenle etiketlenmiş. Etiketlerde aracın markası, modeli ve üretim yılı gibi bilgiler el yazısıyla yer alıyor.

"ONLAR SADECE MODEL DEĞİL, HER BİRİ AYRI BİR HİKAYE"

Model otomobillerinin bakımını da ihmal etmeyen Demirok, haftalık olarak araçların temizlik ve bakımını yapıyor. Pamuk, bez ve ince fırçalarla titizlikle temizlik yapan Demirok, her bir modelin adeta bir sanat eseri gibi ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Çocukluk yıllarını hatırlatan bir anısını paylaşan Demirok, “Yaz tatillerinde bir lastikçide çalışırken, yediemin otoparkında terk edilmiş Amerikan arabalarını izlerdim. Her sabah bisikletle önlerinden geçer, hayallere dalardım. O hayaller bugün camekanların içinde gerçeğe dönüştü” diyor.

Koleksiyonundaki tüm araçların 1/18 ölçekli olduğunu ve 1940-1980 yılları arasında üretilmiş Amerikan klasiklerine ait modelleri içerdiğini belirten Demirok, bu minyatür araçların her birine duygusal bir bağla bağlı olduğunu dile getiriyor.

"BENİM İÇİN BİRER EVLAT GİBİLER"

Demirok, model araçlarını yalnızca sergilemiyor, aynı zamanda onları “yaşatıyor.” Araçların lastiklerinden amortisörlerine, bagajlarındaki kadife detaylara kadar her bir parçasını tek tek elden geçiriyor. Özenle hazırladığı etiketlerin her modelin önünde sabit durmasına dikkat eden Demirok, modellerin bakış açılarını bile değiştirmeye kıyamadığını söylüyor:

"Rampalarını sabitledim, çünkü belli bir açıdan bakmak hoşuma gidiyor. O düzenin bozulmasını istemem."

Model otomobillerine kimsenin dokunmasına kolay kolay izin vermeyen Demirok, bu eşsiz koleksiyonu kendinden sonra, en çok kıymet vereceğine inandığı çocuğuna miras bırakmak istediğini de sözlerine ekliyor.