AA & Ensonhaber

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 46 yaşındaki Recep Şimşek, babasından devraldığı ustalıkla egzoz tamiri, oto elektrik ve ses sistemleri üzerine hizmet veriyor. Ancak, bir yandan da çocukluğundan beri ilgisini çeken fotoğrafçılıkla uğraşmaya devam ediyor. Zamanla iş yerine uğrayan müşterileriyle fotoğraf çekmeye başlayan Şimşek, bu alışkanlığı 6 yıldır iş yerinde bir gelenek haline getirmiş.

Fotoğrafçılığa olan ilgisini her fırsatta yaşayan Şimşek, geçmişte fotoğrafçı olmayı istemiş, ancak babasının mesleği olduğu için oto tamirine yönelmiş. Fotoğrafı, geçmişi yaşatmanın en güzel yolu olarak gören Şimşek, albümlerinde birçok insanın hayatına ve hikayesine tanıklık ettiğini söylüyor.

"ZAMANLA BU ALBÜMLERİN DEĞERİ ARTIYOR"

Baskılı fotoğrafların, dijital dünyada kaybolma riski taşıyan dijital görüntülere karşı kalıcı bir değer sunduğunu anlatan Şimşek, şunları söyledi:

Fotoğraflara dokunmak ve albümleri elden ele geçirmek bambaşka bir deneyim. Albümleri açıp geçmişi yad etmek, telefon ya da bilgisayarda fotoğraflara bakmaktan çok daha farklı. Zamanla bu albümlerin değeri artıyor.

"ALBÜMLERİNE EKLEYENLER YA DA ARAÇLARINDA TAŞIYANLAR OLUYOR"

İş yerinde fotoğraf çekmenin ve bu anıları ölümsüzleştirmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şimşek, müşterileriyle birlikte fotoğraf çekip, yazıcıya anında gönderebildiğini söylüyor:

Müşterilerim, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşacağımı düşünüyorlar, ama baskılarını alıp verince büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Fotoğrafları albümlerine ekleyenler ya da arabalarında taşıyanlar oluyor.

MÜŞTERİLER, ALBÜMLERDE YER ALMAKTAN MEMNUN

Şimşek, ilçedeki birçok kişinin albümünde yer aldığını ve zamanla albümünü geliştirip geleceğe bir miras bırakmayı planladığını dile getiriyor. Müşterilerinden Nevzat Akkuş, "Recep burada her gelenin anısını biriktiriyor. Albümde benim de fotoğrafım var. Bu anılarda yer almak çok özel. Zamanla bu albümlerin daha değerli olacağını düşünüyorum." diyor.

Aracını tamire getiren Ali Turan ise, "Eskilerimizi fotoğraflarda yad edebiliyoruz. Anılarımızın geleceğe aktarılması harika. Keşke daha önce başlasaydık." ifadeleriyle duygularını paylaşıyor.