İHA

Konya'da yaşayan Veyis Ünal (28) hayali olan iPhone 16 Pro Max telefon almak için telefoncu arkadaşı Muzaffer Yılmaz'a (28) cep telefonu ve araba takası teklifinde bulundu.

Muzaffer Yılmaz'ın, iPhone 16 Pro Max 1 TB özellikli telefon karşılığında Veyis Ünal'dan Fiat Uno marka aracı almayı kabul etmesi üzerine arkadaşlar arasında takas gerçekleşti.

Anlaşmayı kayda alan arkadaşlar arasındaki alışveriş ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"16 PRO MAX ALMA HAYALİM VARDI"

Hayalindeki telefonu takas yoluyla alan Veyis Ünal, “Arabayı takas yoluyla almıştım. Muzaffer'le sürekli ticaretimiz oluyor. Telefonu sürekli arkadaştan alırım. Bu aracı hesaplı aldık. Benim telefona ihtiyacım vardı. 16 Pro Max almak istiyordum, hayalim vardı. Öyle olunca Muzaffer'e teklif ettim, o da sağ olsun geri çevirmedi. Fiyat olarak üstüne 10 bin lira verdi, o şekilde anlaştık” dedi.

"DÜŞÜNDÜK BİR ARABAYLA TAKAS OLUR MU DEDİK VE TAKASI YAPTIK"

Telefon karşılığında araba alan Muzaffer Yılmaz ise, “Ben telefon alıp satıyorum. Birçok alışverişimiz oldu ama onları videoya almamıştık. Bu sefer ilginç ticaretimiz olunca kayda alıp sosyal medyaya atalım dedik. Benim arabaya ihtiyacım vardı, arkadaşın da telefona ihtiyacı varmış.

Böyle düşündük, bir arabayla takas olur mu dedik ve takası yaptık. Fiyatları telefonla aşağı yukarı yakındı. Alt üst fiyatı da 10 bin lira olarak anlaştık. Bu şekilde bir ticaretimiz oldu. İkimiz de memnunuz, güzel oldu. Sosyal medyadan olumlu dönüşler aldık. Tabii bizi tanımayan insanlar biraz yanıltma gibi gösterdiler, böyle bir şey yok. Sürekli bir ticaretimiz var, bu sefer de bu şekilde oldu.” diye konuştu.