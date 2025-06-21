Abone ol: Google News

Kuğulu Park'ta dünyaya gelen beyaz kuğunun ismi 'Parla' oldu

Ankara'daki Kuğulu Park'ta 15 yıl aradan sonra ilk kez bir beyaz kuğu yavrusu doğdu.

AA AA
Güncelleme:

Turistlerin gezdiği Kuğulu Park'a yeni bir misafir daha geldi.

Yumurtadan çıkan yavru kuğu ile birlikte Kuğulu Park’taki beyaz kuğu sayısı 3’e yükseldi.

Doğduğu andan itibaren çocukların ve turistlerin sevgilisi haline gelen beyaz kuğu yavrusuna isim kondu.

Kuğu yavrusunun ismi, halk oylaması sonucunda belirlendi.

BEYAZ KUĞUNUN İSMİ: PARLA

Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta iki gün önce dünyaya gelen beyaz kuğu yavrusunun ismi, "Parla" oldu.

Parla, bugünlerde annesi ile parkın havuzunda yüzmeye devam ediyor.

15 yıl sonra bir ilk! Kuğulu Park'a yumurtadan beyaz kuğu çıktı 15 yıl sonra bir ilk! Kuğulu Park'a yumurtadan beyaz kuğu çıktı

Yaşam Haberleri