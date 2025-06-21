Kuğulu Park'ta dünyaya gelen beyaz kuğunun ismi 'Parla' oldu

Turistlerin gezdiği Kuğulu Park'a yeni bir misafir daha geldi.
Yumurtadan çıkan yavru kuğu ile birlikte Kuğulu Park’taki beyaz kuğu sayısı 3’e yükseldi.
Doğduğu andan itibaren çocukların ve turistlerin sevgilisi haline gelen beyaz kuğu yavrusuna isim kondu.
Kuğu yavrusunun ismi, halk oylaması sonucunda belirlendi.
BEYAZ KUĞUNUN İSMİ: PARLA
Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta iki gün önce dünyaya gelen beyaz kuğu yavrusunun ismi, "Parla" oldu.
Parla, bugünlerde annesi ile parkın havuzunda yüzmeye devam ediyor.