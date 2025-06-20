15 yıl sonra bir ilk! Kuğulu Park'a yumurtadan beyaz kuğu çıktı

Ankara’nın simge alanlarından Kuğulu Park’ta heyecanlı günler yaşanıyor.
Ankaralıların gözdesi parkta 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz bir kuğu dünyaya geldi.
Ankara’da parkın adını aldığı kuğular arasında uzun süredir görülmeyen beyaz kuğu doğumu gerçekleşti.
YAVRU KUĞU KORUMA ALTINDA
İki hafta önce yumurtadan çıkan yavru kuğu, annesiyle birlikte parkta koruma altında tutuluyor.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Park görevlilerinden alınan bilgiye göre, yavru kuğunun sağlık durumu iyi ve gelişimi yakından takip ediliyor.
Yeni doğan yavruyla birlikte Kuğulu Park’taki beyaz kuğu sayısı 3’e yükseldi.
Parkta ayrıca 10 siyah kuğu, 10 yaban ördeği ve 3 Pekin ördeği bulunuyor.
Kuğular ve ördekler, park içindeki özel gölette yaşamlarını sürdürüyor.
Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği parkta, yavru kuğuya yoğun ilgi gösterildi.
ÇOCUKLARDAN BEYAZ KUĞU YAVRUSUNA İLGİ BÜYÜK
Bazı ziyaretçiler doğumu "umut verici" olarak değerlendirirken, özellikle çocuklar beyaz kuğuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.