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Kuraklık, Tuz Gölü'ndeki flamingo cennetini tehdit ediyor

Tuz Gölü'nde, bu yıl kuraklık nedeniyle flamingo sayısı azaldı. Mevcut flamingolar da daha sulak alanları tercih etmeye başladı.

AA AA
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Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. 

Bu yıl küresel iklim değişilikliğinin etkisinde yaşanan kuraklık nedeniyle kuşlar rotasını Türkiye'nin diğer sulak alanlarına çevirdi.

Tuz Gölü, iklim değişikliğinin etkisi altında kaldı.

FİLAMİNGOLAR DAHA SULAK ALANLARI TERCİH EDİYOR

Flamingolar artık Türkiye'de kuraklığın yaşanmadığı alanları tercih etmeye başladı.

Her şeye rağmen Tuz Gölü üzerinde az sayıda kalan flamingoların görüntüsü hayran bırakıyor.

TUZ GÖLÜ NEREDE?

Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alıyor.

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