Kuş gözlemcisi Alper Tüydeş’ten Karadeniz’de rekor gözlem

15 yıldır kuş gözlemciliği yapan Alper Tüydeş, Doğu Karadeniz’de gerçekleştirdiği iki haftalık turda 172 farklı kuş türünü kayıt altına aldı. Tüydeş, Rize’de ilk kez “küçük mukallit” adlı nadir türü fotoğraflamayı başardı.

4 BİN KİLOMETRELİK GÖZLEM TURU

Rize, Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Ordu’yu kapsayan gözlem turunda 4 bin kilometreden fazla yol kat eden Tüydeş, farklı şehirlerde gözlemler yaptı. En yoğun çalışmalarını ise Rize, Trabzon, Artvin ve Bayburt’ta gerçekleştirdi.

"RİZE, GÖÇ YOLUNUN KALBİ"

Her yıl Karadeniz’e geldiğini belirten Tüydeş, özellikle sonbahar göçünde Rize’nin kuşlar için önemli bir durak olduğuna dikkat çekti:

Türkiye’deki pek çok kuş gözlemcisi yılın bu döneminde Rize’ye geliyor. Burada farklı türler kaydediliyor. Ben de ilk kez küçük mukallit türünü Rize’de fotoğrafladım. Çok küçük ve nadir görülen bir kuş. Yalnızca ağustosun son haftasında yağmurlu bir günde gözlemlenebiliyor.

ENDEMİK TÜRLER VE ÖZEL ALANLAR

Tüydeş, Rize’nin yüksek kesimlerinde dağ horozu, sarı gagalı kuş ve keten kuşu gibi türlerin yanı sıra başka endemik türlerin de bulunduğunu aktardı. Bölgenin biyolojik çeşitliliğine vurgu yapan gözlemci, göçmen kuşların bu duraklarda besin bulduğunu ve barındığını söyledi.

"YAŞAM ALANLARI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR"

Karadeniz sahil hattında doğal yaşam alanlarının giderek daraldığını vurgulayan Tüydeş, şunları dile getirdi:

Kuşların sadece ağaçlara değil, çalılıklara, açıklıklara, göl ve dere ağızlarına da ihtiyacı var. Ne yazık ki bu alanların büyük kısmı atıl durumda. Çoğu artık sadece liman içlerinde ya da askeri bölgelerde kalmış. Bu durum göç yolundaki kuşlar için büyük tehdit.

"YENİ TÜR FOTOĞRAFLAMANIN HEYECANI TARİF EDİLEMEZ"

Kuş gözlemciliğinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Tüydeş, seyahatlerde zaman zaman ulaşım ve hava koşulları nedeniyle zorlandığını ancak aradığı türü bulduğunda bütün yorgunluğunu unuttuğunu ifade etti: