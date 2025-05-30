Kuşadası'nda yaban domuzu besleyen 3 kişiye para cezası

İHA

Sıcak havalar ve açlığın birleşmesiyle Aydın'da yaban domuzları şehre indi.

Kuşadası'nda şehir merkezlerinde dolaşan domuzların ölümcül saldırılarda bulunabileceğini unutan vatandaşlar, yaban domuzlarını beslemeye başladı.

Kuşadası Kaymakamlığı da, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesini yasakladı ve kurala uymayanlara para cezası uygulanacağını açıkladı.

DENETİM YAPILDI

Ancak bu kurala uyulmadı.

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda alınan ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na dayandırılarak yürürlüğe giren yasak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetime çıktı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Kadınlar Denizi ve Soğucak Mahalleleri’nde yapılan gözlemler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, 3 kişinin yaban domuzlarını evcil hayvan gibi düzenli şekilde beslediği belirlendi.

TOPLAMDA 20 BİN TL CEZA UYGULANDI

Her bir kişiye 6 bin 923 TL olmak üzere toplam 20 bin 769 TL para cezası uygulanırken, ilgili adreslerde tutanak tutuldu.

Yetkililer, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılarak süreceğini bildirdi.