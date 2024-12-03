Kütahya esnafından fahiş fiyat protestosu

İHA

Kütahya'da yaklaşık 200 esnaf sokaklara döküldü.

İnşaatı devam eden İnköy Küçük Sanayi Sitesi önünde toplanan esnaf, fiyat artışlarını protesto etti.

Kütahya Belediyesi'ne doğru yürüyen sanayi sitesi esnafları, sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

FAHİŞ FİYATLARA İSYAN ETTİLER

Esnaflar, üç yıl önce imzalanan sözleşmede dükkan fiyatlarının 425 bin TL olarak belirlendiğini ancak gelinen noktada bu rakamın 5 milyon 700 bin TL'ye yükseltildiğini ifade etti.

Bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını belirten esnaflar, ödedikleri paraların artık bir anlamının kalmadığını dile getirdi.

PROTESTOLAR OLAYSIZ SONLANDI

Belediye önünde oturma eylemi yapan esnaflar, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüşmek istediklerini belirtti.

Bir grup esnafın Başkan Kahveci ile makamında görüştüğü ancak görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Eylemlerini olaysız şekilde sonlandıran esnaflar, sorunlarının bir an önce çözülmesini talep ediyor.