Kütahya'da havada sabit duran helikopter paniğe neden oldu Domaniç ilçesi semalarında uçan helikopter, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

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İHA

Kütahya'nın Domaniç ilçesi merkezi üzerinde uzun süre havada sabit kalan bir helikopter, vatandaşlar arasında heyecana neden oldu.

"İNMEYEN HELİKOPTER VAR"

Yüksek gerilim hattı üzerinde uçan helikopteri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "İnemeyen bir helikopter" olduğu yönünde ihbarda bulundu.

GPS HELİKOPTERİ ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, helikopterin, bölgede GPS konumu almak üzere uçuş gerçekleştiren bir helikopter olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ihbarların ardından herhangi bir tehlike olmadığı açıklanırken, helikopterin çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)