Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kütahya'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluşturdu.

Özellikle Çamlıca bölgesinde asırlık çam ağaçlarının karla kaplanmış görüntüsü görenleri büyüledi.

"GÜNLERCE KAR YAĞMASINI BEKLEDİK"

Doğal güzellikleriyle ünlü Çamlıca'yı ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtüye bürünmüş ağaçların keyfini çıkardı. Çamlıca'daki manzarayı hayranlıkla izleyen ziyaretçiler, "Günlerce kar yağmasını bekliyorduk. Sonunda 2 gündür yağan kar bizleri sevindirdi. Çamlıca'da asırlık çam ağaçları karla daha da güzel görünüyor. Bu eşsiz manzarayı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karın ardından Çamlıca'da kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken bölge, mesire alanı olarak da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Çamlıca'nın karlı güzelliği, drone ile havadan görüntülenerek eşsiz manzarası kayıt altına alındı.