Limon kabuğunu çamaşır makinesine atın, o etkileri garantileyin

Mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alan, yemeklere, salatalara ve tatlılara kattığı aromayla sevilerek tüketilen limon meğer çamaşır makinesinde ortaya çıkan o sorunların kökünü kazıyormuş.

Ev hanımlarının en büyük yardımcıları arasında yer alan çamaşır makinelerinde zaman içerisinde meydana gelen kötü koku meğer pahalı temizleyiciler kullanılmadan da ortadan kalkıyormuş.

Bunca zaman suyunu sıktıktan sonra çöpün yolunu tutan limonlar meğer çamaşır makinesinde meydana gelen kökü kokular için gizli bir silahmış.

ÇÖPE DEĞİL MAİKNEYE ATIN!

Çamaşır makinesinde zamanla oluşan kireç, sabun kalıntısı ve kötü kokular, çamaşırların temizliğini olumsuz etkileyen nedenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Yaşanan bu sorunlar çeşitli makine temizleyiciler ile gideriliyor olsa da hemen her evin mutfağında yer alan limon tam bu noktada pahalı temizleyicileri rafa kaldırıyor.

Çöpe atmak yerine makineye atacağınız birkaç parça limon kabuğu, doğal asidik özelliği sayesinde hem kireci çözüyor hem de makinenin içinde oluşan kötü kokuların giderilmesine yardımcı oluyor.

Haftada 1 kez uygulayacağınız bu yöntem piyasada satılan kireç önleyici ve parlatıcı ürünlerin aksine hem bütçeyi koruyor hem de doğa dostu bir çözüm sunuyor. Böylece çamaşır makinesi daha uzun ömürlü hale geliyor.