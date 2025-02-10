Malatya’da baharın habercisi, kuzuların doğumu başladı

İHA

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde besiciler için yılın en heyecan verici dönemlerinden biri olan ve baharın habercisi sayılan kuzulama mevsimi başladı.

Ağıllarda yeni doğan kuzuların sesleri yankılanıyor.

Yeni doğan kuzuların sesleri ağılları şenlendirirken, kapıların açılması ile kuzuların onlarca koyun içerisinde annelerini bulup beslenmesi görüntülendi.

İlçeye bağlı Mısırdere Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, aylarca süren kış şartlarının ardından sürülerini bahara hazırlamanın telaşını yaşıyor.

GÜNDE İKİ KEZ ANNELERİYLE BULUŞUYORLAR

Yeni doğan kuzular, beslenme alışkanlığı kazanana kadar özel bölümlerde tutuluyor ve günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor.

Kapıların açılmasıyla birlikte kuzular, kokularından ve seslerinden tanıdıkları annelerine koşarak süt emiyor.

BESİCİLERİN ÇABASI

Besiciler, zorlu yaşam şartlarına rağmen hayvanlarını en iyi şekilde besleyerek sağlıklı büyümelerini sağlamaya çalışıyor.

Aynı zamanda, yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıklardan korumak için büyük özen gösteriyor.

"DOĞUMLAR DEVAM EDECEK"

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, baharın müjdeleyicisi olan kuzuların doğumlarının başladığını ve şubat sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Şu anda doğumların yüzde 35 civarında olduğunu anlatan Akın, "2025 yılının bereketli olmasını, kuzu doğumlarının daha verimli geçmesini diliyoruz. Yetiştiriciler bilinçli, ekstra yemlerle besliyor. Ne verirsen onu alırsın bu yüzden bizler toplantılarımızda yetiştiricilerimize sürekli daha verimli bir üretim için eğitimler veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

BESİCİLER DOĞUM SÜRECİNDE AĞILDAN ÇIKMIYOR

İkiz doğum noktasında da daha verimli bir yılın olması adına üreticilerin bilinçlendirildiğini kaydeden Akın, "Üretime destek olmamız gerekiyor. Her zaman diyoruz ‘israf eden iflas eder, üreten hükmeder’ bizlerin üretenin yanında olmamız gerekiyor. Lafla olmaz, herkesin tüm yerel yöneticilerin, ilgili kuruluşların yetiştiricilerin yanında olması lazım. Çünkü üreticilerimiz gerçekten zor bir iş yapıyor. Gece gündüz demeden takip ediyorlar. Doğum sürecinde geceleri bile ağıllarda kalıyorlar. Bu yüzden herkese bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

ÇOBAN BULUNAMAMASI SORUN

Yetiştirici Yusuf İlhan da, 25 Ocak’ta başlayan doğumlar nedeniyle şu sıralar sabaha kadar ağıllarda beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, yetiştiriciliğin zorluğundan bahsetti. Özellikle girdi maliyetlerinin yüksek olması ve çoban bulunamamasının en başlı sorunları arasında yer aldığını belirten İlhan, mart ayının başına kadar kuzu doğumlarının süreceğini söyledi.

BESİCİLER KUZU NÖBETİNDE

Genç yetiştirici Harun İlhan da çoban bulunamaması nedeniyle yaşanılan sıkıntılardan bahsederek, şu sıralar doğum nedeniyle sabah kadar ağıllarda hayvanların başında nöbet tuttuklarını dile getirdi.