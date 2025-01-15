Malatya'da boşanma aşamasındaki babanın velayet savaşı

İHA

Malatya'da yaşayan Gökhan Pehlivan, boşanma aşamasında olduğu eşiyle bir velayet savaşına tutuştu.

Eşi N.P.'den ayrılmak için 2,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ileri süren Gökhan Pehlivan, 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'nin velayetini istiyor.

Pehlivan'ın velayetini isteme sebebi ise, kızının eşinden şiddet gördüğüne inanması.

"ENGELLİ KIZIMI DARBEDİYOR"

Gökhan Pehlivan, kızları İ.N.P.'ye uygulanan şiddet nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu ve bunun doktor raporu ile belgelendiğini iddia etti.

VELAYETİ ALMAK İSTİYOR

Kızları İ.N.P'nin Serebral palsi (SP) hastası olduğunu ve eşinin evde bakım ücretini kaybetmemek adına kızının velayetini kendine verilmesini istemediğini ileri süren Gökhan Pehlivan, yetkililerden yardım istedi.