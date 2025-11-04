Malatya'da eşi 'Adını bile yazamıyorsun' deyince 88 yaşında okuma yazma öğrendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Emine Genç, babası kız çocuklarını okula göndermeyince okuma-yazma öğrenemedi.

İçerisinde hep okuma aşkı olan Genç, evlendikten sonra da öğrenmek istedi ancak fırsat bulamadı.

OKUMA YAZMA ÖĞRENMEYE KARAR VERDİ

Emine Genç, evdeki kitapları açarak sayfaları karıştırıp, anlamaya çalıştı.

Bir gün eşi, kendisine 'Adını bile yazamıyorsun' deyince okuma-yazma öğrenmeye karar verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurup okuma yazma öğrenmek istediğini belirten Emine Genç, yetkililer tarafından yaşadığı yerdeki Sürgü İlkokulu'na yönlendirildi.

3 AY İÇERİSİNDE ÖĞRENDİ

Sürgü Mahallesi'nde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer'den ders almaya başlayan Genç, gösterdiği çaba sayesinde 3 ay içerisinde okuma- yazma öğrendi.

Kendi evinde derslerini alan Genç, 3 ayda adını ve soyadını yazdı.

Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi tarafından, Emine Genç'e başarı sertifikası verildi.

"KEŞKE KÜÇÜKKEN OKUYABİLSEYDİM"

Küçükken babası tarafından okutulmadığını belirten Emine Genç, erkek kardeşlerinin okula gönderildiğini ancak kendisine öyle bir imkan sunulmadığını söyledi.

Ömrü boyunca okuma-yazma istediğini içerisinde barındırdığını söyleyen Genç, şunları kaydetti:

Kitapları ve defterleri her gün okusam da okumasam da açıp açıp kapattım. Eşim bana bazen yardımcı oldu ama bazen de tersledi. Ben de direndim. Gücü kuvveti önce Allah'tan sonra öğretmenim Zeynep Hanım'dan aldım. Keşke küçükken okuyabilseydim. Ama babam o zamanlarda kızları okula göndermedi. 5 erkek kardeşim vardı onları okula gönderdi ama beni göndermedi. Eşim bir gün bana 'Adını bile yazamıyorsun' deyince o gün karar verdi. Allah'ın izni ile öğrendim. Artık adımı yazıp telefonumu açıp arkadaşımı ve akrabalarımı arayabiliyorum. Herkes okuma yapmaya çalışsın. Okuma bilmeyenler ise öğrensin. Okumak ve yazmak hem güzel hem de zevkli bir şey. Eğer merak ederseniz oluyor. Yaşlısı genci yok. Öğrendiklerim arasında bildiğim de unuttuğumda durup düşündüğüm de oluyor. Yaşlılar çocuklara göre daha geç öğrenebilir. Yine de aynı şekilde durmadan çalışacağım.

"İNŞALLAH HEPSİNE YETERİZ"

Okuma yazma öğrenmesi için Emine Genç'in evine gelerek özel ders veren Sürgü İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer ise öğrencisine öğretmek için birçok yol denediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: