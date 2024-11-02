İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir apartmanın 6. katında alçı sıva çalışması yapan işçi, yangın merdiveninin yan tarafında bir çanta buldu.
Çantanın içine bakan çalışan, 1 adet el bombası ile çeşitli ebatlarda çok sayıda mermi olduğunu gördü.
ÇANTAYA EL KONDU
İşçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Apartman çevresinde güvenlik önemli alan ekipler girdikleri binada kapsamlı incelemede bulunurken, el bombası ile mermiler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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