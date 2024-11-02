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Malatya'da hasarlı binadan cephanelik çıktı

Malatya'da hasarlı binadan cephanelik çıktı Yeşilyurt ilçesinde depremlerde aldığı hasar sonrası boşaltılarak onarıma alınan bir apartmanda 1 adet el bombası ile çok sayıda mermi bulundu.