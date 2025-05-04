İHA

Malatya’da deprem sonrası başlatılan konut hamlesi tüm hızıyla sürerken, kentin dört bir yanında yükselen yeni yapılar, hummalı bir emeğin eseri olarak ortaya çıkıyor. Binlerce inşaat işçisi, sıcak-soğuk demeden gece gündüz çalışarak afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için çaba gösteriyor.

HALAY ÇEKEREK STRES ATTILAR

Tüm zorlu koşullara rağmen emekçilerin çalışma azmi kadar yüzlerde tebessüm bırakan anları da dikkat çekiyor. Çöşnük Mahallesi’ndeki rezerv yapı alanında görevli üç inşaat işçisi, kısa bir molada iş stresini geride bırakıp iskelenin üzerinde halay çekerek hem moral buldu hem de çevresine neşe saçtı. İnşaat alanında yankılanan müzik eşliğinde halaya duran işçilerin o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada da paylaşım rekorları kırarken, izleyenler hem emeğe hem de bu içten neşeye kayıtsız kalmadı.