Malatya'da kar: Şehir merkezi beyaza büründü

İHA

Kar yağışı ve soğuk hava Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Malatya’da da kent merkezinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde öğleye doğru başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Kar nedeniyle araç sürücüleri güçlük yaşarken, belediye ekipleri de kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalara başladı.

Kırsal bölgeleri de etkisi altına alan kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.