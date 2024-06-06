Manavcıların sırrı: Kavunu böyle seçin, bal gibi çıkacak… Kavun alırken doğru seçimi yapmak çok önemlidir. Peki, kavun seçerken nelere dikkat etmeli? İşte, kavunun en lezzetlisini bulmanızı sağlayacak püf noktaları...

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Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan kavun, Türkiye'nin dört bir yanında yetişirken, sofralarımızı şenlendiriyor.

Sıcak havalarda meyveyle serinlemek isteyen, mutfağından kavunu eksik etmiyor.

Çürük ya da bozuk kavun almak, herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu nedenle, doğru kavunu seçmek için bazı püf noktalarını bilmek önem taşıyor.

Peki, sulu ve lezzetli kavun seçmek için nelere dikkat etmek gerekir? İşte püf noktaları…

Kavun seçmenin püf noktaları

Yumuşak kabuk genellikle tatlı bir kavunun işareti olsa da tek başına yeterli değil. Özellikle Kırkağaç kavununda tırtıklı ve düzgün çizgiler lezzetli bir kavunun göstergesi olarak kabul ediliyor.

Dibine koklamak da kavun seçiminde önemli bir adım. Hoş bir koku alıyorsanız, kavunun tatlı olduğu düşünebilirsiniz.

Kavunun sapının elinizde kalıp kalmadığını kontrol etmek de olgunluğunu anlamanın bir yoludur.

Kavunun dış görünümü de önemlidir. Sert kabuklu kavunlar genç, aşırı yumuşak olanlar ise içi geçmiş olabilir. Dengeli bir yapı, iyi bir kavunu işaret eder. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır.