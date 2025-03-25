Manisa'da antrenör kız kardeşler milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor

DHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ayşenur ve Gülahsen Boz kardeşler, 9 yıl önce tanıştıkları muay thai sporunda büyük başarı yakaladı.

Üniversite eğitimlerinin ardından tekrar muay thai sporunda devam eden kardeşler, 2019 yılında antrenör olarak çalışmaya başladıktan sonra kısa sonra il hakemliğine yükseldi.

"HEDEFİMİZ MİLLİ SPORCU YETİŞTİRİP DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Kardeşlerden Ayşenur Boz, "Muaythai eğitim merkezinde antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda hakemim. Bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdik, yetiştirmeye de devam ediyoruz.

Hedefimiz, Türkiye'ye milli sporcu yetiştirmek ve dünya şampiyonu olmak.

"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Kız kardeşimle aynı salonu paylaşıyor olmak daha güzel. Birbirimize benziyoruz ve aramızdaki yaş farkı da az. Spora birlikte başladık. Hem antrenör hem de hakemliğimizi aldık.

Şimdi birlikte sporcu yetiştiriyoruz. Kız kardeşimin hem günlük hayatta hem de sporda yanımda olması bana daha çok güç veriyor, birlikte başaracağımıza inanıyorum." dedi.

"SPORCU YETİŞTİRMEK BANA MUTLULUK VERİYOR"

Gülahsen Boz da "Ablamla birlikte yaklaşık 10 yıldır bu sporun içerisindeyiz. Ediz Hocam sayesinde bu sporla tanıştık ve antrenörlük yapmaya başladık. Aynı zamanda sporcu yetiştiriyoruz.

Ablamla birlikte bu sporun içerisinde olarak sporcu yetiştirmek ayrıca bana mutluluk veriyor. Hedefimiz, Türkiye ve dünya şampiyonlarında başarılı sporcular yetiştirmek." diye konuştu.