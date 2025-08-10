Abone ol: Google News

Manisa'da yılkı atları kent merkezine indi

Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atlarının şehir merkezine inmesi sonrası esnaf, kavun ve karpuzla besledi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 10:49

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatını sürdüren yılkı atları, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredip, otlar kuruyunca yem bulamadı.

Atlar, şehir merkezine indi.

Yunusemre ilçesinde kurulan Laleli Pazarı'na gelen atlar, zaman zaman esnafın tezgahlarındaki ürünlere yöneldi.

PAZARCILAR BESLEDİ

Pazarcılardan Ramazan Arslan, tezgahında sattığı kavun ve karpuzları keserek atları besledi.

"NE SULARI NE YEMLERİ VAR"

Ramazan Arslan, "Bu hayvanlar aç kaldıkları için Spil Dağı'ndan buraya kadar geliyorlar. Ne suları var ne yemleri. Dağlar kurudu, kimse de ilgilenmiyor. Biz de onları bu şekilde besliyoruz." dedi. 

Yaşam Haberleri