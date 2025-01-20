Mardin'de 15 yaşında kalp krizinden öldü

İHA

Mardin'in Ömerli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet Özer, arkadaşlarıyla beraber Ömerli İlçe Stadyumu'na gitti.

Gençler burada futbol oynarken Özer, bir anda fenalaştı.

Özer'in durumunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Özer, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ahmet Özer'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.