Mardin'de bayram tatili yoğunluğu: Rezervasyonlar yüzde 95'e ulaştı Kurban Bayram tatili nedeniyle yoğun taleple karşılaşan kentte otel rezervasyonları yüzde 95'e ulaşırken, çifte bayram yaşanacak olan esnafların yüzü güldü.

DHA

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birilikte vatandaşlar rotalarını oluşturdu.

Tatil beldelerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar turizmi hareketlendirdi.

Mardin'de bu yoğun talep gören kentlerden biri oldu.

'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapıları, dar sokakları ve tarihi yapılarıyla ilgi gören, birçok dini, dili ve kültürü içinde barındıran Mardin'de, 9 günlük bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Rezervasyonlar yüzde 95'e ulaştı

Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişinin günübirlik ziyaret ettiği, 650 bin kişinin de otellerde konaklandığı kentte bayram tatili nedeniyle otel rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı.

22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği Mardin'de, bayram tatilinde günübirlik ziyaretlerde de yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Kente yoğun talep

Mardin'in 12 ay boyunca misafir ağırlamaya başladığını ve kentin artık öncelikli olduğunu söyleyen Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasının ardından ciddi bir talep oluştuğunu söyledi.

"Bütün turizm şehirlerinde olduğu gibi Mardin'e de çok ciddi bir talep var"

Otellerdeki rezervasyonların yüzde 95'i ulaştığını belirten Gürgör, "Mardin'in son 10-15 yılda çok ciddi bir şekilde tanıtımı yapıldı. Gelen misafirler de kente hayran kalarak geri döndü. Her gelen kişi, burada kendi kentinden bir parça görüyor. Hem kültür hem inanç turizmini bir arada yapıyoruz. Gelen misafirlerimiz medreseleri de görüyor, kiliseleri de gezebiliyor. Otantik otel ve konaklarımızla gelen misafirlerimizi ağırlayarak, güzel bir tatil geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün turizm şehirlerinde olduğu gibi Mardin'e de çok ciddi bir talep var." dedi.

"Esnaf olarak çifte bayram yaşayacağız"

Esnaf Siyament Aba ise gelen turistlerin yöresel ürünlere ve lezzetlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "İnşallah bu sene turizm yoğun bir şekilde gider. İşler çok iyi, çok şükür. Esnaf olarak çifte bayram yaşayacağız, inşallah." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)