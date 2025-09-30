Mardin’de Süryani göçü tersine döndü

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde, farklı din ve mezheplere mensup topluluklarla birlikte yıllardır huzur içinde yaşayan Süryaniler, 1990’lı yıllardaki terör saldırıları nedeniyle Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelere göç etmek zorunda kalmıştı. Ancak artık doğdukları topraklara dönüşler hız kazandı.

AVRUPA'DAN MEMLEKET HASRETİYLE GELENLER

Başta Almanya, İsviçre ve İsveç olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Lübnan’da yaşayan Süryaniler, yaz tatillerini huzura kavuşan Midyat ve Nusaybin’de geçirmeye başladı. Bagok Dağı kırsalındaki mahallelerde yaşayan yerel halk ile akrabaları, hasret gideriyor ve doğdukları topraklarda yaşama arzularını artırıyor.

ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI DÖNÜŞÜ HIZLANDIRDI

Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmaları, Süryanilerin dönüşünü kolaylaştırdı. Tahrip olan evlerini ve kiliselerini onaran aileler, Midyat taşından inşa edilen müstakil evlerde yaşamaya başladı.

PATRİĞİN MEMNUNİYETİ: "ANAVATANIMIZ BURASI"

Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim, dönüşlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu topraklar bizim anavatanımız. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Kiliseler restore ediliyor, evler yapılıyor. Geri dönen ailelerin çocukları burada vaftiz ediliyor.” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞLER NÜFUSU ARTIRDI

Yemişli Mahallesi Muhtarı Resul Küçükaslan, geçmişte nüfusun 7-8 kişiye kadar düştüğünü, huzurun sağlanmasıyla nüfusun 150-200’e yükseldiğini belirtti. Yaklaşık 100 yeni evin inşa edildiğini ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

MEMLEKET HASRETİYLE YENİDEN YERLEŞİM

Yemişli Mahallesi’nden Gebro Aydın, Almanya’dan döndüklerini ve memleketlerinde huzur bulduklarını anlattı. Gülgöze Mahallesi’nden Yusuf Arik, 47 yıl önce Hollanda’ya göç ettiklerini, artık sık sık Midyat’a geldiklerini belirterek, “Terör kalmadı, her şey çok güzel. Eskiden eksik olan yol, su ve elektrik şimdi tamam” dedi.

Eşi Meryem Arik ise Avrupa’dan gelen diğer Süryanilerle akraba ve dostları görme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"NEREYE GİTSEK MEMLEKETİMİZDEN VAZGEÇEMİYORUZ"

40 yılı aşkın süre yurt dışında yaşayan Şabo Cabbar, geri dönüş ve yatırımlarını anlattı:

Buranın hasreti hep kalbimizde kaldı. 10 ev, bir misafirhane ve havuz yaptık. Süryaniler memleketlerine dönerek huzur içinde yaşamayı ve yatırım yapmayı istiyor. Patrik’in ziyareti dünya Süryanilerine büyük mesaj verdi. Dönüşler artacak.

HER YIL MEMLEKETLERİNDE EV İNŞA EDİYORLAR

Besine Kurt da her yıl memleketlerini ziyaret ederek ev inşa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Huzur ve güven ortamı, Süryanilerin anavatanlarına dönüşlerini desteklemeye devam ediyor.