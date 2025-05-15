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Marmara Denizi kıyılarında kızıl yosun birikintisi oluştu

Marmara Denizi kıyılarında kızıl yosun birikintisi oluştu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında deniz yüzeyini kaplayan kızıl yosun tabakası dikkat çekerken, bu birikintilerin zaman zaman kötü kokuya da neden olduğu ifade edildi.