İHA
Marmara Denizi kıyılarında kızıl yosun birikintisi görüldü...
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin yüzeyini kaplayan kızıl renkli yosunlarla karşılaştı.
DİKKAT ÇEKTİ
Süleymanpaşa ilçesinin özellikle sahil dolgu alanda yoğun şekilde görülen yosunlar, hem çevre sakinlerinin hem de balıkçıların dikkatini çekti.
KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLUYOR
Kıyıya vuran kızıl renkli birikintilerin zaman zaman kötü kokuya neden olduğu ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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