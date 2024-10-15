Marmara'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek

DHA

Türkiye genelinde etkisini gösteren yazdan kalma günler son buluyor..

Kar geri geliyor..

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi beklendiği ve soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Söz konusu yağış ve kuvvetli rüzgarla birlikte, bölgede gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı MGM'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesinin önem arz ettiği ifade edildi.

BEKLENEN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Önümüzdeki hafta başına kadar bazı illerimizde beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: 15-9,

Kocaeli: 15-8,

Sakarya: 16-8,

Yalova: 17-9,

Edirne: 15-7,

Kırklareli: 14-6,

Tekirdağ: 15-7.