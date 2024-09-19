Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris'te 2 yıl önce çıkan yangında, ciğerlerimiz yandı...
Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan ve hızla yayılan yangına o dönem; 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan, tutuklandı.
YANAN AĞAÇLAR TEMİZLENDİ
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara hemen başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan sahalar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi.
FİDANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI
İlk fidanlar 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda fidanlar yükseldi.
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