Termos, suluk, şişe fark etmiyor… Kokuyorsa deneyin, iki malzeme yetiyor

Yeniden kullanılabilir su şişeleri, günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldi.

İş yerinde, evde, sporda, sokakta… Birçok alanda su ya da kahve içmek için ellerde termoslar var.

Ancak yapılan araştırmalar, düzenli temizlenmeyen şişelerin ciddi miktarda bakteri barındırabildiğini ortaya koyuyor.

Peki, termos ve cam şişeler nasıl temizlenmeli? İçinde oluşan kötü koku nasıl yok edilir?

İKİ MALZEMEYLE KOKUYA SON!

Dar ağızlı termos, suluk ve cam şişelerde biriken kalıntılar çoğu zaman klasik fırçalarla bile tam olarak temizlenemiyor.

Özellikle meyve suyu, kahve ve sıcak içeceklerin ardından oluşan tabaka, zamanla kötü kokuya ve hijyen sorunlarına yol açabiliyor.

Şişeye yaklaşık 1 yemek kaşığı pirinç ekleyin. Bir miktar bulaşık deterjanı ekleyin. Kabın yaklaşık üçte birini ılık suyla doldurun.

Açıklığı elle veya bir kapakla kapatın. Yaklaşık bir dakika boyunca kuvvetlice çalkalayın. İçeriği dökün ve temiz suyla iyice durulayın.

Pirinç taneleri hafif bir ovma etkisi yaratarak ulaşılması zor noktalardaki kirleri söküp atıyor.