Meğer hazineymiş! Yol kenarı sebzesi 100 puan aldı: Dünyanın en sağlıklısı...

Su teresi (Nasturtium officinale), turpgiller (Brassicaceae) familyasına ait, sulak alanlarda yetişen çok yıllık bir bitkidir.

Koyu yeşil, yuvarlak yaprakları ve hafif keskin, biberimsi tadıyla tanınan yenilebilir bir sebzedir.

Ancak onu özel kılan şey, bilimsel bir araştırma oldu.

MEĞER HAZİNEYMİŞ...

ABD’de yapılan ve dünya genelinde büyük ses getiren bir araştırma, su teresini (watercress) “en besleyici sebze” olarak zirveye taşıdı.

Özellikle ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen kapsamlı çalışmada, sebze ve meyveler vitamin–mineral yoğunluklarına göre değerlendirildi.

Araştırma sonucunda su teresi, besin yoğunluğu puanlamasında 100 tam puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Araştırmada; A, C ve K vitaminleri ile kalsiyum, demir, potasyum ve lif gibi insan sağlığı için kritik öneme sahip besin öğeleri dikkate alındı.