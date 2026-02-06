Fırın tepsisindeki yanıkları ovmaya son! Bir avuç yetiyor, lekeler kendiliğinden akıp gidiyor.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfaklarda her yemek sonrası yaşanan "yanmış tepsi" kabusu, artık saatlerce süren yorucu fırçalama seanslarına dönüşmek zorunda değil.

Pişirme kağıdı kullanılsa dahi sızan yağlar ve karamelize olan soslar, yüksek ısıda tepsiye adeta mühürleniyor.

Bu inatçı lekelerden kurtulmanın yolu ağır kimyasal maddelerden değil, mutfak dolaplarınızdaki o eski ama etkili formüllerden geçiyor.

Hem bütçe dostu hem de çevre dostu olan bu yöntem en kararmış fırın saclarını bile zahmetsizce parlatıyor.

FIRIN TEPSİSİNDEKİ YANIKLARA "TUZLU" ÇÖZÜM

Tamamen soğumuş olan fırın tepsisinin lekeli bölgelerini kapatacak kadar bolca tuz serptikten sonra, tepsiyi 50 °C ısıtılmış fırına sürün.

Yaklaşık 30 ila 60 dakika süren bu işlemde, tuzun rengi kahverengiye dönmeye başladığında mucize gerçekleşmiş demektir.

Isınan ve rengi değişen tuzu fırından çıkardıktan sonra tepsiyi soğumaya bırakın. Çözülen yanık kalıntılarını ve tuzu nemli bir sünger yardımıyla sıyırdığınızda, lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

Son bir kez bulaşık deterjanıyla yıkadığınız tepsiniz, hiçbir çizik veya kalıntı kalmadan yeniden kullanıma hazır hale gelecektir.