Wi-Fi sinyallerinin gizli düşmanı: Bu eşya internet hızını yarı yarıya düşürüyor

Evinizdeki kablosuz ağ (WLAN) sinyalleri, aslında oldukça hassas radyo dalgaları üzerinden yayılır.

Yapılan son araştırmalar ve teknik incelemeler, modern evlerin vazgeçilmezi olan tek bir cihazın, Wi-Fi sinyallerini bir sünger gibi emdiğini ve bağlantı kalitesini yerle bir ettiğini kanıtladı.

Özellikle görüntülü aramalarda yaşanan donmaların ve bitmek bilmeyen yükleme ekranlarının arkasında, internet kutunuzun (modem) çok yakınında duran o "masum" ev aleti yatıyor.

BEBEK MONİTÖRLERİ İNTERNETİN GİZLİ KATİLİ

Pek çok evde kullanılan standart yönlendiriciler (router), 2,4 GHz frekans bandı üzerinden yayın yapar. Ancak sorun şu ki; bu bant sadece internete ait değil.

Mikrodalga fırınlar ve Bluetooth hoparlörlerin yanı sıra, özellikle video bebek monitörleri de tam olarak bu frekansı kullanıyor.

Cihazlar aynı frekans üzerinden veri göndermeye çalıştığında dijital bir "trafik kazası" yaşanıyor. Veri paketleri kayboluyor, bağlantı kararsızlaşıyor ve akışlar kesiliyor.

İNTERNET HIZINI ARTIRACAK 3 ALTIN KURAL

Bebek monitörü ve modem asla aynı odada bulunmamalıdır. Aradaki mesafe ne kadar artarsa, parazit ve sinyal çakışması o kadar azalır.

Eğer modeminiz çift bant (dual-band) desteğine sahipse, cihazlarınızı 5 GHz ağına bağlayın. Bu bant hem çok daha hızlıdır hem de bebek monitörü gibi cihazların yarattığı kirlilikten etkilenmez.

Yönlendiricinizi evin merkezi bir noktasına, yerden yüksekte ve metal yüzeylerden uzak bir yere yerleştirin. Elektrikli cihazların arasına sıkışmış bir modem, sinyal kalitesini baştan kaybeder.