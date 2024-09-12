Mehmet Nuri Ersoy'dan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ne ziyaret Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon süreci tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Haber Merkezi

Türkiye tarihi mirasına sahip çıkıyor.

Birbirinden kıymetli eserler özveriyle restore edilip ya tekrar hizmete alınıyor ya da korunarak gelecek nesillere aktarılmak üzere sergileniyor...

Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi de onlardan biri.

BAKAN ERSOY'DAN ZİYARET

Restorasyon süreci tamamlanan türbe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ziyaret edildi.

Konuya ilişkin açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın X hesabından yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, titiz bir restorasyon sürecinin ardından ihya ettiğimiz, çok değerli ve özel kültür mirasımız olan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

"24 SANDUKADA İŞLEM DEVAM EDİYOR"

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayeleriyle, Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalan protokol doğrultusunda ‘Puşide Projesi’ni başlattık. Bu kapsamda 40 adet sanduka için puşide üretilerek ait oldukları sandukalara serildi. Ayrıca 10 türbemizdeki 24 sanduka için puşide işlenmesine de devam ediliyor."

Bakanlık olarak 2002-2024 yılları arasında 2 bin 511 restorasyon işine imza attık! Sadece son altı yılda 743 eserimizi yeniden canlandırdık.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı restorasyon projelerine imza atmaya devam ediyoruz!"