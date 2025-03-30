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AA

Ramazan ayının ardından ülke genelinde bayram coşkusu sokakları, camileri ve evleri sardı.

Bayram sabahı, sevdikleriyle bir araya gelmenin sevincini yaşayanlar, bayram namazı sonrası dostlarıyla ve aileleriyle kutlamalar yaptı.

Ancak bu coşkunun dışında, ülkemizin dört bir yanındaki kahraman Mehmetçikler de, görev başında bayramı kutladı.

BAYRAMI AİLELERİNDEN UZAKTA KARŞILADILAR

Uzunköprü'nün Saçlımüsellim köyünde sınıra yakın noktada yer alan Saçlımüsellim Hudut Karakolu'nda vatan savunması yapan askerler, 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan nöbet tutuyor.

Sınırda görevini başarıyla yapan "hudut kartalları", ailelerinden uzakta bayram sevinci yaşadı.

SİLAH ARKADAŞLARIYLA BAYRAMLAŞTILAR

Ramazan Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiren askerler, Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Yasin Soysal komutasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Soysal, karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını kutladı.

Askerlere daha sonra şeker ve kolonya ikram edildi.

AİLELERİNİ ARADILAR

Daha sonra komutanlar kulede nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla ailesiyle görüştürdü.

Antalya'da yaşayan babası Necati Bambul ile görüşen asker Muhammed Selim Bambul, ailesinin bayramını kutladı.

Ailesine görev başında bayrama girdiğini belirten Bambul, "Arkadaşlarım ve komutanlarımla birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bayram kutlamaktayız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bayramımız mübarek olsun." dedi.

"BAŞTA ŞEHİT AİLELERİ OLMAK ÜZERE ASİL TÜRK MİLLETİNİN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN"

Askerlerden Mert Çıbık da bayrama kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Silah arkadaşları ve komutanlarıyla bayramı karşıladıklarını dile getiren Çıbık, "Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere ailemin ve asil Türk milletinin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Burada komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayram kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.