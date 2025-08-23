Merakla paraşütçü oldular: Çankırı'nın 'uçan adamları'

Çankırı’da Ali Demir ile Serhat Uludağ, izledikleri hava sporları gösterilerinden etkilenerek havacılıkla ilgilenmeye başladı. Zamanla bu ilgi, paramotor ve yamaç paraşütü sporunu profesyonel bir uğraşa dönüştürdü. Aldıkları eğitimlerin ardından kendi paramotorlarıyla gökyüzünde süzülen sporcular, vatandaşların ilgisini çekiyor.

"MEMLEKETTE UÇAN ADAM OLARAK TANINIYORUZ"

Serhat Uludağ, spora ilgisinin tamamen izleyerek başladığını belirterek, “Memleketimize havacılık konusunda katkı sağlamak istedim. Eğitimimi tamamladıktan sonra paramotor aldım ve uygun hava koşullarında Çankırı’nın farklı bölgelerinde uçuyorum. Uçmak bağımlılık yapıyor, tarifi yok, yaşamak gerekiyor. Bu sporu herkese tavsiye ederim” dedi.

Uludağ, güvenliğin önemine de değinerek, “Uçuş öncesinde hava tahminlerini inceliyorum. Uçuş sırasında olası olumsuzluklara karşı yedek paraşüt ve ekipmanlarım mevcut. Memlekette ‘uçan adam’ olarak tanınmaya başladık. Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyorum” diye konuştu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE TANIŞMA HİKAYESİ

Ali Demir ise havacılıkla ilk olarak 2008 yılında Türk Hava Kurumu’nda model uçak kursu alarak tanıştığını aktardı:

2011 yılında uluslararası Bayramören yarışmasında bir izleyici olarak yamaç paraşütü ile tanıştım. 2012’de Türk Hava Kurumu’nun açtığı yamaç paraşütü başlangıç kursuna katıldım ve o günden bu yana sürekli uçuyorum.

Demir, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Çankırı’yı temsil ettiğini vurgulayarak, “Bu spor sayesinde hem kendimi geliştirdim hem de memleketime farklı bir aktivite kazandırmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDE BİR TUTKU

Ali Demir ve Serhat Uludağ, hem yerel halkın ilgisini çeken hem de havacılığın tanıtımına katkı sağlayan sporlarıyla Çankırı semalarında kendilerine özgü bir yer edinmiş durumda. Paramotor ve yamaç paraşütüyle yaptıkları uçuşlar, vatandaşlar için hem görsel bir şölen hem de ilham kaynağı oluyor.