Mersin’de 16 metrelik Fin balinasının iskeleti bilime kazandırılıyor

Mersin Körfezi’nde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 16 metrelik Fin balinası, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi’ne gömülmüştü. Şimdi ise balinanın iskeleti, “Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor” projesi kapsamında bilimsel çalışmalar için çıkarılacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, “2021’de ölen Fin balinasını müzemize getirmiş ve gömmüştük. Artık çıkarma zamanı geldi. Türkiye’de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısının bilimsel kazısı yapılacak.” dedi.

KAZI SÜRECİ VE YÖNTEMİ

Kazı sırasında bilimsel teknikler uygulanacak. Prof. Dr. Ayas, “İskelet, kafa bölgesinden başlayarak çene kemikleri ve kafatası ile çıkarılacak. Ardından göğüs omurları, kaburgalar ve kuyruk kemikleri numaralandırılarak topraktan alınacak. 1-6 Ekim arasında kazı tamamlanacak.” bilgisini paylaştı.

ÖĞRENCİLER İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM

Kazıya yüzlerce öğrenci başvurdu. Prof. Dr. Ayas, “Bu kazı, öğrenciler için büyük bir tecrübe olacak. İskelet tamamlandığında müze bahçesinde birleştirilecek ve hem eğitim gören öğrenciler hem de ziyaretçiler için kalıcı bir müze materyali oluşturulacak.” dedi.

BİLİM VE EĞİTİM İÇİN KALICI BİR KAYNAK

1 Ekim itibarıyla başlanan çalışmalarla çıkarılacak 16 metrelik Fin balinasının iskeleti, bilimsel araştırmalara kaynaklık edecek ve Mersin’de Deniz Canlıları Müzesi’nde sergilenecek ilk balina iskeleti olacak.