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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karabucak okaliptüs ormanlarında yeniden dikim ve gençleştirme çalışması çerçevesinde fidan dikimine hazır hale getirilen 41 hektarlık alanı, 2 gün içerisinde 4 şahıs sürerek buğday ekti.

Şahısların alana gelerek buğday ekmeden önce uyarılmasına rağmen durumu dikkate almadığı öğrenildi.

DURUM SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Alana konteyner getirip sürme ve ekim işlemleri yapan şahıslar hakkında orman ekipleri, 4 kez zabıt tutarak durumu savcılığa bildirdi.

Şahıslar hakkında dava açılırken, orman ekipleri de şubat ayı içerisinde yeşeren buğdayları sürdü.

FİDANLAR BOY VERMEYE BAŞLADI

Mart ayında dikim zamanı gelen okaliptüs fidanları, sürülen alanda toprakla buluşturuldu.

Endüstriyel olduğu için kısa sürede büyüyen ve 10 yılda bir kesilen gençleştirme çalışması kapsamında dikilen okaliptüs fidanları boy vermeye başladı.

90 YILLIK EMEK İLE OLUŞTURULDU

Okaliptüs ormanının 1934 yılında 9 bin yıllık geçmişe sahip Regma Gölü'nün yatağı üzerindeki bataklığın kurutulması için yapılan fidan dikimi ile ülkenin ilk ağaçlandırma çalışması olarak tarihe geçtiği öğrenildi.

Bugüne kadar taşkın ve sel konusunda güvence olan okaliptüsün su tüketiminin fazla olması ile bataklığın kurutularak oluşturulduğu, 90 yıllık emekle meydana geldiği belirtildi.

Orman kadastrosunda 'Devlet Ormanı' olarak tanımlanan bölgede mart ayı içerisinde de okaliptüs fidanları dikilmek suretiyle alanın tamamının ağaçlandırıldığı belirtildi.