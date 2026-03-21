Meksika'dan çıktı: Yeşil elmayı tuzla yemenin etkisi

Farklı kültürlerde alışılmışın dışında görünen lezzet kombinasyonları, zamanla merak uyandıran trendlere dönüşebiliyor.

Son dönemde dikkat çeken bu ilginç alışkanlıklardan biri de yeşil elmanın tuzla birlikte tüketilmesi.

Özellikle Meksika’da yaygın olan bu yöntem, ilk bakışta şaşırtıcı gelse de deneyenlerin beğenisini kazanıyor.

TATLI-TUZLU ETKİSİ

Ekşi ve ferahlatıcı tadıyla bilinen yeşil elma, tuzla birleştiğinde bambaşka bir aromaya bürünüyor.

Elma ve tuzun birleşimi tat reseptörlerini maksimum seviyede uyararak dilde gerçek bir "lezzet patlaması" yaşatıyor.