Mersin'de çöp ev üçüncü kez temizlendi: 6 ton çöp çıktı

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Turgut Türkalp Mahallesi'nde bulunan ve 70 yaşındaki bir kadına ait olduğu öğrenilen evden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine zabıta ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

6 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Mülk sahibinin de izniyle gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, yaşlı kadının 27 yaşındaki oğluyla birlikte yaşadığı evden yaklaşık 6 ton çöp çıkarıldı.

Sokaktan toplanan atık ve eşyaların oluşturduğu kötü koku nedeniyle zor günler geçiren mahalle sakinleri, yapılan temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes aldı.

BİNA ÇEVRESİ İLAÇLANDI

Bina çevresi de Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı.

Belediye yetkilileri, söz konusu adreste benzer şekilde daha önce iki kez daha temizlik yapıldığını belirtti.