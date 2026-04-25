Mersin’de Ermeni asıllı Türk vatandaşı, gözyaşları içinde Müslüman oldu

Mersin’de düzenlenen ihtida merasimi, duygu dolu anlara sahne oldu. Ermeni asıllı Türk vatandaşı Hakan Çelikkaya, uzun süredir sürdürdüğü araştırmaların ardından İslamiyet’i seçerek yeni bir hayatın kapısını araladı.

MÜFTÜLÜKTE ANLAMLI TÖREN

Silifke İlçe Müftülüğüne başvuran Çelikkaya için ihtida programı düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru’nun duasına eşlik eden Çelikkaya’nın duygulandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Törenin ardından kendisine ihtida belgesi takdim edildi.

"ARAŞTIRDIKÇA İÇİMDE BİR ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Karar sürecini anlatan Çelikkaya, ailesinin geçmişte Hristiyan inancına mensup olduğunu belirterek, uzun yıllar bu doğrultuda yaşamını sürdürdüğünü ifade etti. Ancak zamanla içsel bir arayış içine girdiğini dile getiren Çelikkaya, İslamiyet’i araştırdıkça farklı duygular hissetmeye başladığını söyledi.

"İÇİMDEKİ BOŞLUK DOLDU"

Yaşadığı değişimi samimi sözlerle anlatan Çelikkaya, “Uzun zamandır içimde tarif edemediğim bir eksiklik hissediyordum. Araştırdıkça bu hissin yerini farklı bir huzur aldı. Eşime kararımı söylediğimde çok mutlu oldu. Şimdi kendimi daha tamamlanmış hissediyorum.” diye konuştu.

İhtida töreniyle birlikte yeni bir inanç yolculuğuna adım atan Çelikkaya, bundan sonraki yaşamında bu doğrultuda ilerleyeceğini belirtti. Yetkililer ise bu tür törenlerin bireysel tercihlerin ve inanç özgürlüğünün bir yansıması olduğunu vurguladı.