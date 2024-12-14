Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sarı kodlu sağanak uyarısı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı..

Yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve rüzgarın yarından itibaren etkili olması beklendiği kaydedildi.

Özellikle İstanbul ve İzmir'in de içinde olduğu Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışların şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A UYARI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “İstanbul için kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 13 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Sarı kodlu uyarı verilen 13 il şöyle;

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

SICAKLIKLAR İSE ARTIYOR

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA KAR BEKLENİYOR

Öte yandan Pazartesi günü ise kıyı kesimler yağmura teslim olurken, 37 ilde kuvvetli kar yağışı görülecek.

Pazar günü iç bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü doğu ve iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı görülecek. Toplamda 37 ilde kar yağışı hakim olacak.

5 GÜNLÜK TAHMİN