Meteoroloji'den son tahmin: Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye, kavurucu sıcakların etkisi altında adeta nefes almakta zorlanıyor..

Yüksek nem oranlarıyla birleşen aşırı sıcaklar, özellikle büyük şehirlerde hayatı zorlaştırırken, vatandaşları gölge arayışına itti.

Ancak yeni haftayla birlikte rahatlama geliyor.

Serinleten haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, son hava tahmin raporlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞÜYOR

Ülkenin belli kısımlarında kısa süreli yağışların görülebileceğine değinen Çelik, sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini açıkladı:

İç Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli yağış geçişleri görebiliriz ancak bu hafta genellikle yağışlar Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar mevkiinde görecek" diye konuştu. Sıcaklarda ise kademeli olarak düşüş olacağını söyleyen Çelik, "Yurt genelinde toplamda 3-4 derece düşüş göreceğiz diyebiliriz. Üç büyük şehrimize bakarsak özellikle İstanbul ve Ankara'da parçalı az bulutlu bir hafta yaşayacağız.



En yüksek sıcaklarda İstanbul'da, Ankara'da 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise çoğunlukla az bulutlu açık bir hava var. İzmir'deki en yüksek sıcaklarda bu hafta 34-35 derece bandında serilecek.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Çelik, Marmara bölge geneli ve Kuzey Ege'de de özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentisi olduğunu aktardı. Çelik, rüzgarların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı da dikkatli olmak gerektiğini vurguladı.

"YAĞIŞLAR KARADENİZ'DE KUVVETLİ OLACAK"

Ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece düşeceğine dikkati çeken Çelik, "Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Bununla birlikte sıcaklar çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz. Ancak özellikle Güney bölgelerimizde Akdeniz ve Güneydoğu Doğu bölgesinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışlar ise özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de hatta kıyıya bakan illerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Onun için özellikle bu illerde yaşayan ilgilerin ve vatandaşların dikkatli olmasına fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN