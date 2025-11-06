Mevsimi geldi: Dolaba 1 tane koyun, nemi ve rutubeti unutun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sonbaharla birlikte sokakları mis gibi kokusuyla dolduran kestane, meğer sadece yenmek için değilmiş!

Ukrayna’da uzun yıllardır uygulanan bir gelenek, şimdi dünya genelinde yeniden popüler hale geldi.

Aslında evdeki birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Bunun için dolapların içine yerleştirmeniz yeterli.

KÜF KOKUSU TARİHE KARIŞIYOR

Evlerdeki kapalı ortamlar, özellikle kış aylarında havalandırma yetersizliğinden dolayı koku ve küf birikimine neden oluyor.

Ukraynalılar bu sorunu bastırmak yerine ortadan kaldırmayı tercih ediyor. Yalnızca birkaç yıkanmış ve kurutulmuş kestane, dolap raflarına, çekmecelere ve ayakkabılıklara yerleştiriliyor.

Kestaneler nemi çekerek giysilerin doğal kokusunu koruyor, ayrıca güvelere karşı da doğal koruma sağlıyor.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise doğru kestane türünü seçmek. Yemeklerde kullanılan tatlı kestane yerine, parlak kabuklu, acı tada sahip at kestanesi tercih edilmeli. Toplanan kestaneler yıkanıp iyice kurutulduktan sonra dolaplara yerleştirilmeli. Daha güçlü bir etki için her 2-3 ayda bir yenilenmeleri öneriliyor.