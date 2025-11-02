Mevsimi geldi: Kasım ayının 5 balığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte denizler, soğuk havalara uyum sağlayan balık türleriyle doluyor.

Mevsimine uygun balık tüketmek, sadece lezzet açısından değil, sağlık açısından da büyük önem taşıyor.

Doğru balığı seçmek; sofralarda hem taze ve lezzetli bir deneyim sunuyor hem de omega-3, protein ve vitamin gibi besin değerlerini maksimum seviyede almayı sağlıyor.

Bu nedenle kasım ayında hangi balıkların tercih edilmesi gerektiğini bilmek lazım.

İşte, kasım ayının tezgah balıkları...

KASIM AYI BALIKLARI:

Hamsi: Omega-3 açısından zengin, hem ızgara hem de tava olarak tüketilebilen, kasım sofralarının vazgeçilmezi.

Palamut: Sonbaharın en değerli balıklarından biri; ızgara veya fırında pişirildiğinde besin değeri ve lezzeti maksimum seviyeye ulaşıyor.

Lüfer: Yağlı ve lezzetli bir balık türü; özellikle ızgara ve buğulama yöntemiyle sofraları süslüyor.

İstavrit: Protein ve mineral açısından zengin, taze olarak tüketildiğinde sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunuyor.

Kefal: Hafif yağlı yapısı ile kasım ayının ideal balıklarından biri; ızgara ve fırında pişirmeye uygun.