Milli ve tabiat parklarını bayramda 2 milyona yakın kişi ziyaret etti

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarını, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil süresince 1 milyon 921 bin 91 kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı aynı zamanda okul tatiline denk geldiği için ailelere seyahat etme fırsatı doğurdu.

Bu süreçte vatandaşların şehirler arası yolculukları arttı.

Gidilen tatil merkezlerinin dışında milli parklar ve tabiat parkları da tercih edilen bölgeler arısında yer aldı.

ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan birbirinden güzel parklara ziyaretçi akını yaşandı.