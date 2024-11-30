Moskova'da buz pateni sezonu iddialı başladı

AA

Rusya, yeni yıl kutlamaları için hazırlıklara hızla devam ediyor.

Rusya'nın kış mevsimi, özellikle buz pateni gibi kış sporlarına olanak tanıyan bir ortam sunuyor.

Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde kurulan buz pateni pistinin açılışı, törenle yapıldı.

Törene, VDNH Fuar Merkezi yetkilileri, ünlü Rus buz patenci İrina Slutskaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Tören, buz pateni gösterisiyle devam etti. Açılışın ardından ziyaretçilere buz pateni dersi verildi.

MOSKOVA'NIN EN BÜYÜK BUZ PİSTİ AÇILDI

VDNH Fuar Merkezi yetkililerinden Gahara Şurayeva, yaptığı konuşmada, açılan pistin Moskova'nın en büyük buz pateni pisti olduğunu söyledi.

Şurayeva, "Bu pistin büyüklüğü 20 bin metrekareden fazla. Burada yaklaşık 5 bin kişi aynı anda kayabilecek." dedi.

"BUZ PATENİ BÜYÜLEYİCİ"

Rus vatandaşlarından Mariya, açılan buz pateni pistinin büyüleyici olduğunu ifade etti. Pistte yeni yılın yaklaştığının hissedildiğini belirten Mariya, "Burada güzel insanlarla birlikte büyük keyif alacağım. VDNH yönetimine her yıl bizlere bu mucizeyi yarattıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

HER HAFTA SONU GELİYOR

Ziyaretçilerden İrina da buradaki atmosferi sevdiğini ve her hafta sonu buraya patende kaymak için geleceğini dile getirdi.