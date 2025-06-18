DHA

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden Bodrum, yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti cezbeden ilçe, bu sezon da tatilcilerin ilk adresi oldu.

Bu kapsamda Bodrum, son 5 ay içerisinde 299 bin turist ağırladı. Turistlerin 271 bini hava, 28 bini ise deniz üzerinden şehre ulaşım sağladı.

5 AYDA 299 BİN YABANCI TURİST AĞIRLANDI

Haziran ayı içerisinde dolulukların devam ettiğini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Son 5 ay içerisinde hava yolu ile Bodrum'a 271 bin yabancı turist geldi. Geçen seneye göre yüzde 1 kayıp var. En az zarar gören bölgeyiz.

Diğer taraftan kruvaziyer ile de 28 bin yabancı turist geldi. Haziranın ilk haftasına baktığımız zaman, satışlara ve hizmete devam ediyoruz ve uçaklarda belli oranda doluluk devam ediyor.

EN ÇOK İNGİLİZ TURİST GELDİ

En büyük avantajımız, iç pazarımız alternatif turizm değil ana pazarımızdır. Diğer ülkelerle eş değer bakıyoruz. Gelen yabancı turistlere baktığımız zaman ilk sırada İngiltere sonrasında Polonya, Rusya ve Almanya olmak üzere devam ediyor.

Bölgemiz çok pahalı gibi bir algıyla karşı karşıya kalmaktayız. Bölgesel olarak uygun fiyatlar mevcuttur. Herkese hitap eden bir fiyat skalası yer almaktadır." dedi.

4 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Okulların tatil olmasıyla birlikte iç pazar hareketliliğine dikkati çeken Dengiz, "Okullar kapandıktan sonra belli dönemlerde en az 3, en fazla 5 olmak üzere vatandaşlarımız tatil imkanlarından yararlanacaklardı. İyi bir araştırma ile iyi bir fiyata ulaşacaktır. Tatil ötelenmeyecektir, belli dönemlerde fırsat bulundukça tatil yapılacaktır. Fiyatlar kişi başı günlük avro bazında 4 bin 500 liradan başlıyor. İçeriğine ve tercihlere göre bu fiyat artıyor. Geçen sene sezonu 1,2 milyon turist ile kapatmıştık, bu yıl da aynı oranda kapanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.