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AA

Hava ısındı, Ege kıyıları canlandı.

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye ve Marmaris’te sahiller adeta yazı karşıladı.

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü şehirde tatilciler güneşin ve sıcak kumların tadını çıkarmak için sahillere akın etti.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

YAZI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise ısınan havayla sahillerde yoğunluk gözlendi

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar da Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlendi, denize girdi.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.