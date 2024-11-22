Muğla'da 12’si çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor..

Avrupa hayali ile lastik bot üzerinde denize açılan göçmenler, tek tek yakalanarak ülkelerine geri gönderiliyor..

Bu kapsamda son operasyon Muğla'da gerçekleşti.

Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris açıklarında hareketli fiber karinalı lastik bot tespit etti.

12'Sİ ÇOCUK 24 GÖÇMEN YAKALANDI

Durdurulan botun içerisinden 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 12 çocuk ve 24 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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