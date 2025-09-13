Muğla'da Alman damat, düğünde Türk geleneklerine çabuk alıştı: Gelini at üstünde aldı Fethiye ilçesinde İrem Coşkun ile Almanya uyruklu Jan Rancke, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Renkli anların yaşandığı düğünde damat, at üzerinde gelin almaya gitti.