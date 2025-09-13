Abone ol: Google News

Muğla'da Alman damat, düğünde Türk geleneklerine çabuk alıştı: Gelini at üstünde aldı

Fethiye ilçesinde İrem Coşkun ile Almanya uyruklu Jan Rancke, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Renkli anların yaşandığı düğünde damat, at üzerinde gelin almaya gitti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gülümseten görüntü...

Polonya'da mimarlık yapan İrem Coşkun, burada tanıştığı Alman vatandaşı Jan Rancke ile hayatını memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde birleştirdi.

AT ÜSTÜNDE GELİN ALDI

Ovacık Mahallesi’ndeki düğün, Türk geleneklerine göre yapıldı.

Alman damat Jan Rancke, 'at üstünde gelin alma' geleneğini yerine getirdi.

Damat, gelini ata bindirerek aldı.

HEYECANLARI YÜZLERİNDEN OKUNDU

Damadın yaşadığı heyecan kameralara yansıdı.

Türk adetlerinin yaşatıldığı düğünde davetliler gönüllerince eğlenirken, çiftin mutluluğu da objektiflere yansıdı.

Yaşam Haberleri