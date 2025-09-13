Muğla'da Alman damat, düğünde Türk geleneklerine çabuk alıştı: Gelini at üstünde aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gülümseten görüntü...
Polonya'da mimarlık yapan İrem Coşkun, burada tanıştığı Alman vatandaşı Jan Rancke ile hayatını memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde birleştirdi.
AT ÜSTÜNDE GELİN ALDI
Ovacık Mahallesi’ndeki düğün, Türk geleneklerine göre yapıldı.
Alman damat Jan Rancke, 'at üstünde gelin alma' geleneğini yerine getirdi.
Damat, gelini ata bindirerek aldı.
HEYECANLARI YÜZLERİNDEN OKUNDU
Damadın yaşadığı heyecan kameralara yansıdı.
Türk adetlerinin yaşatıldığı düğünde davetliler gönüllerince eğlenirken, çiftin mutluluğu da objektiflere yansıdı.